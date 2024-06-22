Fenerbahçe'den yıldız golcüye transfer kancası!
Yeni sezon öncesi ilk transferini Levent Mercan'ı kadrosuna katarak yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından golcü arayışlarına ağırlık verirken, dünyaca ünlü forveti gündemine aldı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin Galatasaray ile anaşmasının ardından önceliğini forvet hattına verirken, yıldız golcüyü gündemine aldı.
İspanyol basınından TodoFichajes'in haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay'ı transfer etmek istiyor.
Haberin detaylarında, Atletico Madrid'de en yüksek maaş alan isimlerin başında gelen Hollandalı forvetin, maliyetinden ötürü yeni bir kulüp bulmasının kolay olmadığı aktarıldı.
Daha önce Fransa'dan Lyon ve İspanya'dan Girona'nın da oyuncu için girişmde bulunduğu ancak görüşmelerin tıkandığı kaydedildi.
30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ve menajerinin EURO 2024'ten sonra son kararını vermesi bekleniyor.