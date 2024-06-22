Galatasaray'da sağ bek operasyonu! Aaron Wan-Bissaka, Lorenz Assignon...
Galatasaray yönetimi, sağ bek transferinde iki isim üzerine yoğunlaşmış durumda. Sarı kırmızılılar, Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...
Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, sağ bek alternatiflerini büyük ölçüde belirledi.
Galatasaray, defansın sağı için önemli oyuncularla görüşüyor. Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka, listenin başında yer alıyor.
Yönetim, şartlar uygun hale gelirse bu transferi bitirmek istiyor. İngiliz ekibinin, yaklaşık 15 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.
Sarı kırmızılılar ise bu miktarı 10 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.
Galatasaray'ın bir diğer sağ bek adayı ise Lorenz Assignon. Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon devre arasında da gündeme gelmiş ancak Burnley'e transfer olmuştu.
24 yaşındaki oyuncu için 7-8 milyon euroluk bir bütçe ayrılmış durumda. Sarı kırmızılıların, Wan-Bissaka transferinden sonuç alamaması durumunda Assignon'a yönelmesi bekleniyor.