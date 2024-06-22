Bronzlaşmak hakkında en çok sorulan sorular ve cevapları!
Güneşin tadını çıkarırken sağlığınızı da korumak ister misiniz? Bronzlaşma sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta bulunuyor. Güneşin zararlı etkilerinden nasıl korunur, sağlıklı ve kalıcı bir bronzluğa nasıl kavuşursunuz? Tüm merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...
Yaz aylarında bronz bir tene sahip olmak isteyenlerin aklında pek çok soru var. Güneşlenmenin en doğru zamanı, korunma yöntemleri ve bronzlaşmanın sırları nelerdir? Sağlıklı bir bronzluk için bilmeniz gereken her şeyi derledik. İşte detaylar...
1. GÜNEŞİN ALTINDA 30 DAKİKA BRONZLAŞMAK İÇİN YETERLİ Mİ?
Açık tenliyseniz veya çok açık tenliyseniz güneş altında 10 ila 30 dakika kalmak bronzlaşmak için mükemmel bir süredir. Bundan çok daha uzun süre kaldığınızda güneş yanığı olabilirsiniz.
Cildinizin rengi açık ya da koyu kahverengi arasında ise bronzlaşmaya başlamak için muhtemelen güneşte 40 ila 60 dakikaya ihtiyacınız olacak. Bundan sonra güneş yanığı olabilirsiniz.
2. BRONZLAŞMAK İÇİN DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞINA İHTİYAÇ VAR MI?
Hayır, gölgede bronzlaşabilirsiniz.
UV ışınları, kapalı bir alanda uzanıyor olsanız bile yerden cildinize yansıyabilir. Biraz daha uzun sürse de gölgede bronzlaşabilirsiniz, bu nedenle cildinizi korumak için güneş kremi sürmek önemlidir.
3. BİR GÜNDE BRONZLAŞABİLİR MİSİNİZ?
Evet, bir günde bronzlaşabilirsiniz.
Ancak, uzmanlar güneş yanığından kaçınmak için 2 haftalık bir süreçte yavaşça bronzlaşmayı önermektedir. Her gün 10 ila 30 dakika uzanmayı deneyebilirsiniz.
4. HAVUZDA MI YOKSA UZANARAK MI DAHA HIZLI BRONZLAŞILIR?
Havuzun üzerinde yüzmek daha hızlı bronzlaşmanıza yardımcı olabilir.
Güneş ışınları sudan cildinize yansır. Bu, suyun üzerinde yüzerken güneşe daha yoğun bir şekilde maruz kaldığınız anlamına gelir. Suda daha hızlı bronzlaşacağınız için daha sık ara vermeniz ve daha erken güneş kremi sürmeniz gerekebileceğini unutmayın.
5. BRONZLAŞMAK NE KADAR GÜVENLİDİR?
Kısa aralıklarla bronzlaşmak genellikle iyidir, ancak bronzlaşmak için “sağlıklı” bir yol yoktur.
Cildiye doktorları, herhangi bir şekilde bronzlaşmanın, sadece küçük bir bronzluk bile olsa cilde zarar vereceği konusunda uyarıyorlar.
6. BRONZLAŞMAK İÇİN EN GÜVENLİ YOL NEDİR?
Geniş spektrumlu bir SPF 15 ila 30 güneş kremi kullanın.
Geniş spektrumlu güneş kremi hem UVA ışınlarına hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlar ki güneşin altındayken bu önemlidir. Güneş kreminizi her 2 ila 3 saatte bir veya yüzüyorsanız daha sık tazelediğinizden emin olun.
7. BRONZLAŞTIKTAN SONRA CİLDE NASIL BAKILIR?
Cildinizi nemlendirin.
Güneşte uzanmak cildinizi kurutarak kaşıntılı, pul pul lekelere neden olabilir. Bronzlaşmadan sonra cildinizi nemlendirmek ve onarmak için vücudunuza hafif, kokusuz bir losyon veya nemlendirici sürün.
Kaynak: WikiHow