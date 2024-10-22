Osmaniye'de orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIOsmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Akarca Yaylası'nda saat 14.
KONTROLALTINA ALINDI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Akarca Yaylası'nda saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm ormanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
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