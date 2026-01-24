Osmaniye'de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak 2 kişiye çarpan sürücüye para cezası uygulandı

Osmaniye'de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak 2 kişiye çarpan sürücüye 159 bin 716 lira ceza kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak'ta Kuzey Çevre Yolu'nda bir aracın, drift yaparak 2 kişiye çarptığı ve ters yönden gittiğine dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, yaptıkları çalışmayla aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etti.



Ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye, çeşitli ihlallerden toplam 159 bin 716 lira ceza uygulandı, otomobil ise trafikten men edildi.​​​​​​​

