Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Yangında yaralanan koyun, 4 ay sonra doğum yaptı

        DİYARBAKIR'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 15 kişinin ölümüne neden olan yangında yaralanıp, tedavisi için Osmaniye'ye getirilen koyun, 4 ay sonra doğum yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:41 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında yaralanan koyun, 4 ay sonra doğum yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 15 kişinin ölümüne neden olan yangında yaralanıp, tedavisi için Osmaniye’ye getirilen koyun, 4 ay sonra doğum yaptı. Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından tüm tedavi ve vitamin destekleriyle sağlığına kavuşan 'Esin' adı verilen koyunun dünyaya getirdiği kuzuya da 'Şenay' adı verildi.

        Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında 21 Haziran’da çıkan anız yangını, 66 kilometrelik alanda etkili oldu. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında 15 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. Yangından etkilenen 31 küçükbaş çiftlik hayvanı, tedavileri için Osmaniye’ye getirildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde yapılan ilk muayenelerinde, kulak, meme, ayak ve tırnak gibi uzuvlarında, karın bölgelerinde ve burun kısımlarında ciddi derecede yanıklar olduğu belirlenen koyun ve keçiler tedaviye alındı. Gönüllü veteriner hekimler ve sağlık ekibiyle birlikte ciddi bir yanık tedavi programı hazırlanan hayvanlara tüm imkanlarla müdahaleler yapıldı.

        Veteriner Hekim Ali Laçinbala ve HAYTAP ekibinin müdahaleleri ve tedavileri sayesinde, yangından kurtarılan hayvanlar yeniden yaşama tutundu. Çiftlikteki küçükbaş hayvanlardan biri 4 ay sonra doğum yaptı. Doğum yapan koyuna, HAYTAP İzmir temsilcisinin ismi 'Esin' verildi. Kuzusuna ise Aydın temsilcisi Şenay Tekinbaş'ın adı konuldu. Hayvanların bir süre sonra HAYTAP'ın Dalaman'daki çiftliğine gönderileceği ve yaşamlarını orada sürdürecekleri belirtildi.

        'BİZLERE UMUT OLDU'

        Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bu olayın hayvan hakları ve korunması konusundaki çabaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Laçinbala, “Bir mucizeyle karşı karşıyayız. Anne koyun yangın sırasında 1 aylık gebeymiş ve burada doğum yaptı. Çok güzel bir dişi hayvanı bize armağan etti. Bizlere umut olan bu canımıza da Aydın temsilcimizin ismini koyduk. ‘Şenay’ kuzumuz inşallah ömrüyle büyür” dedi.

        Laçinbala, anne koyun ve kuzusunun sağlık problemlerinin olmadığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Uranüs'ü yanlış tanımışız
        Uranüs'ü yanlış tanımışız
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Gerçek hayatın Iron Man'i: Elon Musk
        Gerçek hayatın Iron Man'i: Elon Musk
        Trump'ın yeni ekibindeki hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın yeni ekibindeki hangi isimler belli oldu?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
        Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
        Osmaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de 15 araç sürücüne "gürültü" cezası
        Osmaniye'de 15 araç sürücüne "gürültü" cezası
        Osmaniye'de ilk kez kalıtsal düşük göz kapağı kaldırma ameliyatı yapıldı
        Osmaniye'de ilk kez kalıtsal düşük göz kapağı kaldırma ameliyatı yapıldı
        Kadirli Belediye Başkanı Olcar'ın esnaf ziyaretleri sürüyor
        Kadirli Belediye Başkanı Olcar'ın esnaf ziyaretleri sürüyor