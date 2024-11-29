16 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çıkan kavgada Mustafa Güler'i (32) öldüren M.Ş. (16), tutuklandı.

Olay, 27 Kasım'da saat 21.30 sıralarında Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen Mustafa Güler ile husumetli olduğu bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mustafa Güler, koşarak kaçmaya başladı. Arkasından gelen M.Ş. ile 2 arkadaşı, Güler'i darbedip, bıçakladıktan sonra kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güler, hayatını kaybetti. Güler'in cansız bedeni otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.