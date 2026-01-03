Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de yolu kapanan köydeki 2 hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

        Osmaniye'de kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 2 hasta Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:11
        Osmaniye'de yolu kapanan köydeki 2 hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
        Osmaniye'de kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 2 hasta Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.

        Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyünde 2 kişinin rahatsızlandığı bilgisi üzerine bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi.

        Arazi aracıyla karla kaplı yolda güçlükle ilerleyen UMKE ekipleri, saatler süren çaba sonucu köye ulaştı.

        İlk tedavileri köyde yapılan hastalar, daha sonra ekip aracına alınarak Bahçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

