Osmaniye'de yolu kapanan köydeki 2 hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
Osmaniye'de kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 2 hasta Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.
Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyünde 2 kişinin rahatsızlandığı bilgisi üzerine bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi.
Arazi aracıyla karla kaplı yolda güçlükle ilerleyen UMKE ekipleri, saatler süren çaba sonucu köye ulaştı.
İlk tedavileri köyde yapılan hastalar, daha sonra ekip aracına alınarak Bahçe Devlet Hastanesine sevk edildi.
