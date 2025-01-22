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        Hentbol kadınlar 2'nci Lig Play-Off grup müsabakaları tamamlandı

        OSMANİYE'de düzenlenen Hentbol Kadınlar 2'nci Lig Play-Off Grup Müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:45
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        Hentbol kadınlar 2'nci Lig Play-Off grup müsabakaları tamamlandı
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        OSMANİYE’de düzenlenen Hentbol Kadınlar 2'nci Lig Play-Off Grup Müsabakaları tamamlandı. Üç gün boyunca devam eden maçlar, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

        Türkiye’nin dört bir yanından gelen 8 kulüp sporcuları, Kadınlar 1'inci Lig’e yükselmek için büyük bir heyecanla sahaya çıktı. Müsabakalar, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirildi ve ilk iki sırayı alan dört takım final grubuna yükseldi. Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler ve Proje Gelişim Koordinatörü Harun Yıldırım, Osmaniye’ye gelerek müsabakaları yakından takip etti. Maçların ardından, Osmaniye Arena Spor Kulübü, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, Rize Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü final grubuna yükselen takımlar oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Kadınlar 1'inci Lig yolunda büyük bir adım atan tüm takımları tebrik edip, Çanakkale'de yapılacak olan final grubunda başarılar diledi.

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