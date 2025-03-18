Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay, saat 16.50 sıralarında Bahçe ilçesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Taşoğluk Tüneli çıkışında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet bilinmeyen nedenle alev alırken, şoför, aracını emniyet şeridine çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonetteki yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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