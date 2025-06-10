Sincabın bayram kömbesi yediği anlar kamerada
OSMANİYE'deAmanos Dağları eteklerinde yer alan Zorkun Yaylası'nda bir sincabın bayram kömbesi yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
OSMANİYE'deAmanos Dağları eteklerinde yer alan Zorkun Yaylası'nda bir sincabın bayram kömbesi yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zorkun Yaylası'nda bir evin çevre duvarına oturan sincap, Osmaniye'nin meşhur yöresel lezzetlerinden bayram kömbesini yerken görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen bu anlar, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, görüntülere, 'O da ağzının tadını biliyor', 'Oh afiyet bal şeker olsun, ne tatlı güzel' ve 'Bayram kömbesi yemeyecek de ne yiyecek?' gibi yorumlar yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.