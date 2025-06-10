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        Sincabın bayram kömbesi yediği anlar kamerada

        OSMANİYE'deAmanos Dağları eteklerinde yer alan Zorkun Yaylası'nda bir sincabın bayram kömbesi yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:50
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        Sincabın bayram kömbesi yediği anlar kamerada
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        OSMANİYE'deAmanos Dağları eteklerinde yer alan Zorkun Yaylası'nda bir sincabın bayram kömbesi yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Zorkun Yaylası'nda bir evin çevre duvarına oturan sincap, Osmaniye'nin meşhur yöresel lezzetlerinden bayram kömbesini yerken görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen bu anlar, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, görüntülere, 'O da ağzının tadını biliyor', 'Oh afiyet bal şeker olsun, ne tatlı güzel' ve 'Bayram kömbesi yemeyecek de ne yiyecek?' gibi yorumlar yaptı.

        Galeri
        Galeri

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