Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de konuştu:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını saracak kadroların AK Parti kadroları olduğunu söyledi.

AK Parti'nin Osmaniye Milletvekili adayı olan Yanık, Vali Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaretinin ardından yerli otomobil Togg ile Sumbas ilçesine geçti.

Yanık, AK Parti İlçe Başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinin gittiği her yere hizmet götürmeyi taahhüt ettiğini belirtti.

İlçede organize sanayi bölgesi ve hastaneyle ilgili çalışmalar yapılacağını anlatan Yanık, "Hepimizin, bulunduğumuz her yerde, millete hizmet borcumuz var. Bizim yola çıkış gayemiz bu. O yüzden elimizden geldiği, gücümüzün yettiği oranda millete hizmet için çabamızı ortaya koyacağız. AK Parti bir kadro hareketidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin büyük bir tarih şuurunu belirttiğini dile getiren Yanık, "Canımızı verdiğimiz, vermekten hiç gocunmadığımız, gözümüzü bile kırpmadan koştuğumuz vatanın kalkınması, milletin ilerlemesi, yatırımların devam etmesi, hizmetin devam etmesi, milletin insanlık onuruna yaraşır bir biçimde hayatını idame ettirmesi için önümüze sandık geldiğinde gereğini yapacağız." diye konuştu.

- "Devletin hareketini sağlayan bir siyasi iradeye ihtiyaç var"

Yanık, AK Parti iktidarı döneminde sağlık alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Geçmişte, "parası olmayanın ölüsünü bile hastanelerden alamadığını, ilaçların da başkalarının sağlık karnesi üzerinden alınabildiğini" ifade eden Yanık, şöyle konuştu:

"Şimdi neredeyse sistemden girdiğinde 'Ayşe teyze öğlen ilacını almamışsın' diyecek durumdayız. Bu kadar geniş, komplike bir sağlık hizmeti sağlanıyor. Söylediğimizde muhalefet 'Yapacaksınız tabii, göreviniz' diyor. Evet görevimiz. 'Siz yapmıyorsunuz, devlet yapıyor' diyorlar. Evet devletin imkanlarıyla millete hizmet üretiyoruz ama bu devlet 20 sene önce de vardı. Niye yapmadın? Niye yapmıyordu? Demek ki devletin iradesini, devletin hareketini sağlayan bir siyasi iradeye ihtiyaç var. İşte o iradenin adı AK Parti'dir."

- "Yerli aracımızı ürettik"

Yanık, ilçeye yerli otomobil Togg ile geldiğini anımsatarak, "1960'ta Devrim arabasını denedi bu milletin evlatları, denediğine deneyeceğine pişman ettiler o zamankiler. Pişman ettiler. Halen dalgası geçiliyor. Halbuki çok büyük bir mefkureydi ama bugün elhamdülillah kendi yerli aracımızı ürettik. Hem de dünyadaki örneklerinin çok önünde bir araç ürettik. Akıllı cihaz olarak ürettik. Bugün buraya onunla geldim. Bundan sonraki seçim çalışmalarının devamında makam aracını göndereceğiz Ankara'ya. Allah izin verirse biz kendi araçlarımızı kullanacağız. Ama bir görmenizi istedim açıkçası." ifadesini kullandı.

Milletin, AK Parti'yi seçerek kendi kaderini sandıkta kendisinin değiştirdiğini aktaran Yanık, şunları dile getirdi:

"Sizlerin teveccühü devam ederse, milletimizin teveccühü devam ederse inşallah hizmet yolunda devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, bu milletin dünyada birinci sınıf yerini sağlamlaştırdığı bir yüzyıla dönüştüreceğiz. Onun için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Hepinizin gayretine, hepimizin gayretine ihtiyacımız var. 14 Mayıs'a kadar durmadan, yılmadan, yorulmadan kapı kapı gezeceğiz. Vatandaşımıza ne olduğunu, ne olması gerektiğini, bu milletin neye layık olduğunu, hizmetin en güzeline layık olduğunu anlatacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bu millet bugüne kadar hizmet ettiğinizde, samimi ve dürüst davrandığınızda sizi hiç yolda bırakmaz. Bizi hiç yolda bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı girdiği her seçimde o kadar badireye rağmen hiç yalnız bırakmadı."

AK Parti'nin tüm badireleri sadece milletin desteği, Allah'ın lütfuyla atlattığını vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yine aynı şeye güveniyoruz arkadaşlar. Allah'ın lütfuna, milletimizin desteğine. Bir de kendi emeğimize güveniyoruz. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Milletimize gideceğiz, derdimizi anlatacağız, tek tek derdini dinleyeceğiz. İnşallah 14 Mayıs sınavını da hayırlısıyla atlatacağız. Cumhurbaşkanı'mızı tekrar cumhurbaşkanı seçtireceğiz, Cumhur İttifakı'nı Meclis'te güçlü bir çoğunluk olarak seçmiş olacağız. Önümüzdeki Türkiye Yüzyılı'nı çok geniş bir katılımla bütün milletin iradesini ortaya koyduğu bir katılımla inşa etmeye başlayacağız."

Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Osmaniye'de 1010 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Bu depremin yaralarını saracak, vatandaşımızı tekrar kendi günlük rutinine döndürecek ve günlük hayatına erişmesini sağlayacak hizmeti üretecek kadrolar bu kadrolardır, AK Parti kadroları. Biz yapacağız Allah'ın izniyle. Sizler destek verirseniz, sizler yetki verirseniz, milletimiz teveccüh ederse inşallah o yaraları da hep beraber sarıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

- MHP Sumbas İlçe Başkanlığı'nı ziyaret

Yanık, daha sonra MHP Sumbas İlçe Başkanlığını ziyaret etti, burada İl Başkanı Yusuf Çomu ve partililerle görüştü.

Burada konuşan Yanık, Cumhur İttifakı'nın sadece günlük ya da bir seçimi atlatmak için yapılan bir ittifak olmadığını, gelecek ve mefkure inşa etmenin adı olduğunu anlattı.

Osmaniye özelinde bakıldığında kente "Cumhur İttifakı'nın başkenti" dediklerini ifade eden Yanık, "Sayın Bahçeli'nin memleketi ve burada Cumhur İttifakı'nı birlikte güçlü çıkaracağız. Birlikte güçlü hale getireceğiz ve önümüzdeki süreçte de buradan bütün Türkiye'nin geri kalan 80 iline de Cumhur İttifakı ortaklığının ve dayanışmasının nasıl olması gerektiğini, nasıl yürümesi gerektiğini örnek durumunda buradan çıkaracağız." diye konuştu.

Yanık, kentin nüfusa göre en çok şehit veren illerden olduğunu dile getirerek, "Bu kadar canından bile vazgeçecek kadar vatan toprağına sahip çıkmak için, vatanı korumak için uğraşan insanımızın vatanı sandıkta da koruması gerekiyor. Bu kadar net söylüyorum. Vatanı sandıkta da koruması gerekiyor. " diye konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'na verdiği desteği anımsatan Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye ne zaman güçlendi, Azerbaycan güçlendi. Türkiye ne zaman güçlendi, Azerbaycan 'Sadece Türkiye'nin olması bize yeter' dedi. Dolayısıyla mazlumların, mağdurların yanında bir Türkiye'nin olması için de bizim güçlü olmamız gerekiyor. Dünyaya geçmişte tarihte nasıl nizam, adalet götürdüysek yine adaleti tesis etmek, yine adaleti savunmak, yine 'Dünya beşten büyüktür' diyebilmek için Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor. O yüzden 'Dünya beşten büyüktür' deme cesaretini gösteren kişiyi desteklememiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında bir kale gibi bu milletin durması gerekiyor. İnşallah bunu bu seçimlerde Osmaniye'de inşa edeceğiz."





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