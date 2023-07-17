Osmaniye'de seyir halindeki pikap yandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan pikap kullanılamaz hale geldi.
İlyas Alasırt idaresindeki 01 AFC 344 plakalı pikapta Mehmetli beldesi yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edip aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu Acil 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Kadirli Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada pikap şarampole devrildi.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.