Osmaniye'de çarpışan 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 05.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:57
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hacı Hüseyin K. idaresindeki 80 GD 986 plakalı otomobil ile Nuh C'nin kullandığı 06 BA 2207 plakalı otomobil, Tarbaşı Beldesi Karacaören Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Musa C. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.