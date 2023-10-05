Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de çarpışan 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de çarpışan 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hacı Hüseyin K. idaresindeki 80 GD 986 plakalı otomobil ile Nuh C'nin kullandığı 06 BA 2207 plakalı otomobil, Tarbaşı Beldesi Karacaören Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Musa C. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Benzin istasyonunda yaşandı! Kar maskeli dehşet!
        Benzin istasyonunda yaşandı! Kar maskeli dehşet!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de depremzedeler kalıcı konutlarına aralıktan itibaren yerleşecek
        Osmaniye'de depremzedeler kalıcı konutlarına aralıktan itibaren yerleşecek
        Osmaniye'de bir kişinin parmaklarına sıkışan yüzükleri itfaiye çıkardı
        Osmaniye'de bir kişinin parmaklarına sıkışan yüzükleri itfaiye çıkardı
        Osmaniye'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de 3 içme suyu kuyusu açıldı
        Osmaniye'de 3 içme suyu kuyusu açıldı
        Osmaniye'de orman yapısıyla uyumsuz ağaçlar mangal kömürüne dönüştürülüyor
        Osmaniye'de orman yapısıyla uyumsuz ağaçlar mangal kömürüne dönüştürülüyor
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 61 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 61 zanlı tutuklandı