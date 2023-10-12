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        Osmaniye'de "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi

        Osmaniye'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:35 Güncelleme: 12.10.2023 - 20:58
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        Osmaniye'de "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
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        Osmaniye'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.

        Saimbey Ortaokulu önündeki alanda toplanan grup, araçlarıyla konvoy yapıp ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.

        Etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda Filistinliler için dua edilmesiyle sona erdi.

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