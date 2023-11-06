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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 66 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 408 şüpheliden 66'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:49 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:49
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 66 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 408 şüpheliden 66'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 01-31 Ekim'de kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 408 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 66'sı tutuklandı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız 45 tabanca, 17 av tüfeği, çalıntı 2 araç, 7 motosiklet, 5 cep telefonu, 2 ton inşaat demiri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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