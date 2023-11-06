Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 66 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 408 şüpheliden 66'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 01-31 Ekim'de kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 408 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 66'sı tutuklandı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 45 tabanca, 17 av tüfeği, çalıntı 2 araç, 7 motosiklet, 5 cep telefonu, 2 ton inşaat demiri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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