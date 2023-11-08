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        Osmaniye Belediyesinden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

        Osmaniye Belediyesine ait tesislerde ve belediye tarafından düzenlenecek etkinliklerde İsrail menşeli ürünlerin satışının durdurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:44
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        Osmaniye Belediyesinden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
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        Osmaniye Belediyesine ait tesislerde ve belediye tarafından düzenlenecek etkinliklerde İsrail menşeli ürünlerin satışının durdurulduğu bildirildi.

        Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları nedeniyle, İsrail menşeili ürünler için boykot kararı alındığı belirtildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kadir Kara, Gazze’de şahit olunan manzaraların, asrın en büyük vahşeti olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verildi:

        "Yaklaşık bir aydır acımasızca saldırılarını sürdüren, masum çocukları, kadınların şehit eden Siyonist İsrail’in bu zaman zarfında, çiğnemediği hiçbir hukuk, aşmadığı hiçbir sınır, yapmadığı hiçbir kötülük kalmamıştır. Devletimiz, bu katliamların bir an önce sonlandırılması, Gazze’de insani yaşam koşullarının sağlanması ve bağımsız hür bir Filistin Devleti için yoğun diplomatik çabalar göstermektedir. Bundan sonra bu duyarlılığımızı daha da ileri taşıyarak belediyemizin tüm noktalarında, organizasyonlarında eli kanlı Siyonist İsrail'in tüm ürünlerini boykot ediyoruz."

        Açıklamada, İsrail menşeli ürünlerin Belediyenin tesislerinde ile tüm organizasyonlarda kullanılmasına ve satışına izin verilmeyeceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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