Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için yürüyüş düzenledi.

        Osmanlı Medeniyeti Kulübü ile Akil Gençler Kulübü üyeleri, Filistin'e destek amacıyla üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis'in bahçesinde toplandı.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, yürüyüşte İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına konuşan OKÜ Akil Gençler Kulüp Başkanı Abdulsamet Demez, Gazze'de tarihin en acımasız katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.

        Demez, Gazze'deki saldırılarda en temel insan haklarının hiçe sayıldığını belirterek "İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe adını bir kez daha kara lekeyle yazdırmıştır." dedi.

        Öğrenciler basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Aldıkları araçlar için verdikleri çekleri tehditle geri alan 3 şüpheliden 2...
        Aldıkları araçlar için verdikleri çekleri tehditle geri alan 3 şüpheliden 2...
        Üniversitede Filistin´e destek yürüyüşü
        Üniversitede Filistin´e destek yürüyüşü
        Osmaniye'de verdikleri çekleri tehditle geri aldığı öne sürülen 3 şüpheli y...
        Osmaniye'de verdikleri çekleri tehditle geri aldığı öne sürülen 3 şüpheli y...
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
        Osmaniye'deki Dumanlı Yaylası sonbahar renklerine büründü
        Osmaniye'deki Dumanlı Yaylası sonbahar renklerine büründü
        Osmaniye Belediyesinden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        Osmaniye Belediyesinden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı