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        Osmaniye'de saman yüklü tırda 2 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Osmaniye'de saman yüklü tırın gizli bölmelerinde 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:49
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        Osmaniye'de saman yüklü tırda 2 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Osmaniye'de saman yüklü tırın gizli bölmelerinde 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında R.K'nin kullandığı saman yüklü tırı durdurup aradı.

        Tırın dorsesindeki gizli bölmelerde 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, R.K. gözaltına alındı.

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