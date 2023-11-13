Osmaniye'de saman yüklü tırda 2 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye'de saman yüklü tırın gizli bölmelerinde 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında R.K'nin kullandığı saman yüklü tırı durdurup aradı.

Tırın dorsesindeki gizli bölmelerde 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, R.K. gözaltına alındı.

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