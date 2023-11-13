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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:57
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü şüpheli tutuklandı.

        Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticareti kapsamında elde edildiği değerlendirilen 5 bin 985 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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