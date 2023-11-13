Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü şüpheli tutuklandı.
Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticareti kapsamında elde edildiği değerlendirilen 5 bin 985 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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