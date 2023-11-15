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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:19
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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Tozlu köyünde, H.İ.C. idaresindeki 80 AEB 517 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 01 L 7383 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ve M.D'nin kullandığı araçtaki bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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