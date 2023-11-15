Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tozlu köyünde, H.İ.C. idaresindeki 80 AEB 517 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 01 L 7383 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve M.D'nin kullandığı araçtaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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