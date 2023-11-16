Osmaniye'de devrilen işçi servisindeki 2 kardeş yaralandı

Osmaniye'de devrilen işçi servisinin şoförü ile araçtaki kardeşi yaralandı.

Murat O. idaresindeki 31 GB 322 plakalı işçi taşıyan midibüs, Osmaniye-Erzin kara yolu Akyar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.

Kazada şoför ile araçtaki kardeşi Ali O. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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