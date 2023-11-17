Osmaniye'de havaya ateş açıp sosyal medyada görüntülerini paylaşan 2 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de sokakta av tüfeğiyle havaya ateş açıp sosyal medya hesaplarında görüntülerini paylaşan 2 zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye'de sokakta av tüfeğiyle havaya ateş açıp sosyal medya hesaplarında görüntülerini paylaşan 2 zanlı gözaltına alındı.
Raufbey Mahallesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirenlerin Ö.C.S. (18) ve M.A.T. (18) olduğunu belirledi.
Şüphelilerin olay anını sosyal medya hesaplarından da paylaştığını tespit eden ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.
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