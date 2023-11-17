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        Osmaniye'de havaya ateş açıp sosyal medyada görüntülerini paylaşan 2 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de sokakta av tüfeğiyle havaya ateş açıp sosyal medya hesaplarında görüntülerini paylaşan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:10
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        Osmaniye'de havaya ateş açıp sosyal medyada görüntülerini paylaşan 2 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'de sokakta av tüfeğiyle havaya ateş açıp sosyal medya hesaplarında görüntülerini paylaşan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Raufbey Mahallesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirenlerin Ö.C.S. (18) ve M.A.T. (18) olduğunu belirledi.

        Şüphelilerin olay anını sosyal medya hesaplarından da paylaştığını tespit eden ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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