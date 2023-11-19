Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde hızını artıran sağanak nedeniyle, ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birikintiler nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken, bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarak suyu tahliye etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de su basan yerlerdeki vatandaşlara yardım etmek için çalışma başlattı.