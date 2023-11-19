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        Osmaniye'de çalıntı aracı parçalayarak sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de çaldıkları otomobili parçalayarak sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:13
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        Osmaniye'de çalıntı aracı parçalayarak sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de çaldıkları otomobili parçalayarak sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine araştırma yaptı.

        Gaziantep'e götürülen aracın parçalandığını belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların, daha önce de çaldıkları otomobilleri parçalayarak sattıkları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yakalanmamak için araçların plakalarını değiştirdikleri tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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