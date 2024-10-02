Osmaniye'de huzurevinde tanışan çift evlendi
Osmaniye'de huzurevinde tanışan Hatice Sağır ve Celil Kurt törenle dünyaevine girdi.
Osmaniye'de huzurevinde tanışan Hatice Sağır ve Celil Kurt törenle dünyaevine girdi.
Özden Huzurevi'nde kalan 79 yaşındaki Sağır ve 77 yaşındaki Kurt, arkadaşlıklarını evliliğe taşıma kararı aldı.
Huzurevi bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yaptı.
Çifte mutluluk dileyen Yılmaz, evlilik cüzdanını Hatice Sağır'a takdim etti.
Celil Kurt, eşiyle çay ocağında tanıştıklarını belirterek, hayatlarını huzurevinde sürdüreceklerini söyledi.
Törenin ardından katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.