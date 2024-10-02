Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de huzurevinde tanışan çift evlendi

        Osmaniye'de huzurevinde tanışan Hatice Sağır ve Celil Kurt törenle dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de huzurevinde tanışan çift evlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de huzurevinde tanışan Hatice Sağır ve Celil Kurt törenle dünyaevine girdi.

        Özden Huzurevi'nde kalan 79 yaşındaki Sağır ve 77 yaşındaki Kurt, arkadaşlıklarını evliliğe taşıma kararı aldı.

        Huzurevi bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yaptı.

        Çifte mutluluk dileyen Yılmaz, evlilik cüzdanını Hatice Sağır'a takdim etti.

        Celil Kurt, eşiyle çay ocağında tanıştıklarını belirterek, hayatlarını huzurevinde sürdüreceklerini söyledi.

        Törenin ardından katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Huzurevinde tanışıp ikinci baharlarına 'evet' dediler
        Huzurevinde tanışıp ikinci baharlarına 'evet' dediler
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Sumbas Kaymakamı Köroğlu, yaşlıları ziyaret etti
        Sumbas Kaymakamı Köroğlu, yaşlıları ziyaret etti
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz inşaatları süren polis merkezlerini inceledi
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz inşaatları süren polis merkezlerini inceledi
        Osmaniye'de cinsel istismar iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de cinsel istismar iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı