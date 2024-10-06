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        CHP Genel Başkanı Özel, Osmaniye'de Yaşar Kemal'i anma etkinliğine katıldı:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Güzelim Çukurova'da pamuk yeniden beyaz altın olana, emekçiler, çiftçiler hakkını, alnının terinin karşılığını alana kadar Yaşar Kemal cesaretiyle mücadele etmeye, yapılacak ilk seçimlerde Yaşar Kemal'in sahip çıktıklarını iktidara getirmeye söz veriyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:20
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        CHP Genel Başkanı Özel, Osmaniye'de Yaşar Kemal'i anma etkinliğine katıldı:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Güzelim Çukurova'da pamuk yeniden beyaz altın olana, emekçiler, çiftçiler hakkını, alnının terinin karşılığını alana kadar Yaşar Kemal cesaretiyle mücadele etmeye, yapılacak ilk seçimlerde Yaşar Kemal'in sahip çıktıklarını iktidara getirmeye söz veriyorum." dedi.

        Özel, 2015'te hayatını kaybeden Yaşar Kemal'in doğum günü dolayısıyla, eski adı "Hemite" olan Gökçedam köyünde düzenlenen anma etkinliğinde, Osmaniye'nin ikinci memleketi olduğunu söyledi.

        Yaşar Kemal'in eserlerinde köyünden sıkça söz ettiğini dile getiren Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kadirli Belediyesi işbirliğinde Uluslararası Yaşar Kemal Kültür Sanat Festivali düzenlenmesi için söz aldıklarını belirtti.

        Özel, Yaşar Kemal'in "İnce Memed" romanına atıfta bulunarak, şöyle konuştu:

        "Biz, kadın cinayetleri yaşanırken, kadınların arkasından ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen, kadınları savunmasız bırakan 'Abdi Ağalara' karşıyız. Dünyanın en barışçıl eylemini yapmış Tayfun kardeşimizi ve Gezi tutuklularını Silivri'de tutan, karşı görüşünü, fikrini söyleyen herkesi terörist ilan eden ve 'Osmaniye'de belediye başkanı seçersiniz de Diyarbakır'da seçerseniz onlara oraları yönettirmem' diyen 'Abdi Ağalara' karşı Yaşar Kemal ve onun İnce Memed'i gibi olmak durumundayız."

        Toplumun her kesiminin yanında olduklarını ifade eden Özel, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ülkenin her etnik gruptan, mezhepten yoksullarının, kimsesizlerinin, işsizlerinin, güvencesizlerinin, evladının geleceğinden endişe edenlerin ve bu memleketten, halinden yorulup yurt dışına gitmeyi düşünen gençlerin, hepsinin yanındayız."

        Özel, ülkedeki eşitsizlikler ortadan kaldırılıncaya kadar çalışacaklarını belirterek, "Güzelim Çukurova'da pamuk yeniden beyaz altın olana, emekçiler, çiftçiler hakkını, alnının terinin karşılığını alana kadar Yaşar Kemal cesaretiyle mücadele etmeye, yapılacak ilk seçimlerde Yaşar Kemal'in sahip çıktıklarını iktidara getirmeye söz veriyorum." diye konuştu.

        Konuşmasında bugünün tarihçi ve siyaset bilimci, eski milletvekili Doç. Dr. Bahriye Üçok'un 34. ölüm yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, "En büyük barış savunucusu, bütün katillerin düşmanı Yaşar Kemal'in doğduğu günde, Bahriye Üçok'a rahmet diliyor, onu katledenleri bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

        Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban da etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkinliğin ardından Yaşar Kemal Kültür Evi ve Parkı'nı, 5 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü'nün ailesini, partisinin Kadirli İlçe Başkanlığını ve Kadirli Belediyesini ziyaret etti.

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