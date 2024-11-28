Osmaniye'de kavgada bıçaklanan kişi öldü

Kavgada grup tarafından bir süre kovalanan Güler, bıçaklanması sonucu ağır yaralandı.

Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı’nda, Mustafa Güler (32) ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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