Osmaniye'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde marketlerde denetim yaptı.
Kadirli Belediyesinin zabıta ekipleri, inceleme yaptıkları marketlerde satılan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.
Ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, iş yerlerindeki hijyen kurallarını denetledi.
Çalışmada, eksiklik ve olumsuzluk tespit edilen 3 işletmeye para cezası uygulandı.
