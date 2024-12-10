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        Osmaniye'de çiftçilere reflektör dağıtıldı

        Osmaniye'de traktör sahibi çiftçilere reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:14 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:22
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        Osmaniye'de çiftçilere reflektör dağıtıldı
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        Osmaniye'de traktör sahibi çiftçilere reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.

        Osmaniye Jandarma Komutanlığınca kazaların önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Yeniköy köyünde program düzenlendi.

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın da katıldığı programda traktörü olan 500 çiftçiye reflektör dağıtımı yapıldı.

        Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, güvenli seyahat için reflektörün önemli olduğunu söyledi.

        Çiftçilerin traktör römorklarına mutlaka reflektör takmaları gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Gece saatlerinde, reflektör olmadığı zaman römorklar fark edilmediği için arkadan çarpma suretiyle çok sayıda kaza oluyor. Güvenli seyahat için reflektörün çok önemli görevi var." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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