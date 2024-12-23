Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı

        –Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:11 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Koçlu köyünün Avluk mevkisinde hayvanlarını otlatan kişi, kayalıklardaki 3 keçisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.

        Ekibin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kastabala Antik Kenti'nde yeni tapınak kalıntıları ortaya çıkarıldı
        Kastabala Antik Kenti'nde yeni tapınak kalıntıları ortaya çıkarıldı
        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde açık hava kült alanı bulundu
        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde açık hava kült alanı bulundu
        Depremzede kadın, yaralı sokak kedisini tedavi ettirip sahiplendi
        Depremzede kadın, yaralı sokak kedisini tedavi ettirip sahiplendi
        Osmaniye'de bocce yardımcı antrenörlük kursu düzenlendi
        Osmaniye'de bocce yardımcı antrenörlük kursu düzenlendi
        Bakan Kacır: Türk milleti, gökyüzüne imzasını attı
        Bakan Kacır: Türk milleti, gökyüzüne imzasını attı
        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu: