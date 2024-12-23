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        Depremzede kadın, yaralı sokak kedisini tedavi ettirip sahiplendi

        OSMANİYE'de depremzede Arzu Demir'in (43) sokakta yaralı halde bulduğu ve ayağında kırık tespit edilen kedi, ameliyatla tedavi edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:30
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        Depremzede kadın, yaralı sokak kedisini tedavi ettirip sahiplendi
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        OSMANİYE’de depremzede Arzu Demir'in (43) sokakta yaralı halde bulduğu ve ayağında kırık tespit edilen kedi, ameliyatla tedavi edildi. Demir, kediyi sahiplenip, 'Paşa' adını verdi.

        6 Şubat 2023 depremlerinde evi ağır hasar aldığı için bir süre çadır kentte daha sonra kiralık evde oturan depremzede ev kadını Arzu Demir, sokakta aksayan yaralı bir kedi gördü. Hayvansever Arzu Demir, veteriner kliniğine götürdüğü kedinin sol arka ayağının kırık olduğunu öğrendi. Tedavi için istenen ücreti karşılayamayan Demir, internetteki araştırmaları sonucu ücretsiz hizmet veren Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne ulaştı. Merkeze götürülüp 2 saatte ameliyat edilen kedinin kırık ayağı pin ve plakla sabitlendi.

        HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, kedinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bu sokak canımıza ikinci bir yaşam hakkını yeni adımlar attırarak sağlamaya çalışıyoruz. Yaşam ellerinizde” dedi.

        'KEDİYİ GÖRDÜĞÜMDE DAYANAMADIM'

        Arzu Demir ise depremin ardından, bakıma muhtaç sokak hayvanlarına daha çok emek harcadığını belirterek, "Elimden geldiğince sokaklarda besleme yapıyorum. Soğuk, açlık veya hastalıklarla mücadele eden hayvanlar içimi parçalıyor. Bir anne olarak dayanamıyorum. Özellikle hasta olan hayvanların tedavisi masraflı oluyor ve depremzede olduğumuz için imkanlarımız çok kısıtlı. Bu kediyi de gördüğümde dayanamadım, kucakladım, veterinere götürdüm. Masraflarını karşılayamadım. HAYTAP sağ olsun, bize ücretsiz destek verdi. Bizlerin ve sokak canlarının yanında olan herkese minnettarız" diye konuştu.

        Demir, tedavisinin ardından sahiplendiği kediye, 'Paşa' ismini verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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