Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, inandıkları yolda yürümeye, hep beraber bu hikayenin yeni başarılarını yazmaya devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, inandıkları yolda yürümeye, hep beraber bu hikayenin yeni başarılarını yazmaya devam edeceklerini söyledi.

        Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımıyla Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Osmaniye 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Çelik, buradaki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selamlarını ileterek başladı.

        Vatan, millet ve devlet denildiğinde ilk öne çıkan ilin Osmaniye olduğunu belirten Çelik, "Ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin, hangi provokasyonla karşı karşıya kalırsak kalalım, netice itibarıyla bütün Türkiye, ümmetin duası Cumhurbaşkanı'mızın arkasında ama bir şeyi biliyoruz herkesten önce Osmaniye var arkamızda." diye konuştu.

        Çeşitli olaylara bakarak hiçbir zaman umutsuzluğa kapınılmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, ülkenin geleceğini karartmak isteyenlere de kanılmamasını istedi.

        - "Yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz"

        Türkiye'nin geleceğinin dünden daha aydınlık olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

        "Hiç kuşkunuz olmasın AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bundan sonrasında da Cumhurbaşkanı'mızla sonuna kadar yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz. Karşımıza kimler çıktı? Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'nin menfaatlerini savunurken ana muhalefet partisinden çıktılar, Cumhurbaşkanı'mıza karşı Esad'ı savundular. Bugün Suriye halkı bir devrim yaptı. Esad'ı çöplüğe gönderdi."

        Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümeye devam ettiklerini, bu yolda yürümekten hiç usanmadıklarını, yorulmadıkları ifade etti.

        Bu yolu sonuna kadar yürüyeceklerini vurgulayan Ömer Çelik, şöyle devam etti:

        "Yeter ki bu birliği ve beraberliği koruyun, bu birliğimizi devam ettirin. Cumhurbaşkanı'mızın çeşitli zamanlarda karşısına çıkanların tek tek nasıl bertaraf olduğunu gördünüz. Bugün gelinen noktada ise Türkiye dimdik ayakta. Türkiye'nin geleceği sizin imzalarınızla gerçekleşiyor."

        Partilerinde ana kademe ile gençlik ve kadın kollarının çok önemli olduğunu belirten Çelik, "Ana kadememiz, gençlik ve kadın kollarımızla birlikte inandığımız yolda yürümeye, hep beraber bu hikayenin yeni başarılarını yazmaya devam edeceğiz." dedi.

        Çelik, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Dağ, partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li Dağ, partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu...
        Osmaniye'de asansörde sıkışan kadın öldü
        Osmaniye'de asansörde sıkışan kadın öldü
        Osmaniyeli "yumurta topuk" ustası 50 yıldır aynı dükkanda ayakkabı üretiyor...
        Osmaniyeli "yumurta topuk" ustası 50 yıldır aynı dükkanda ayakkabı üretiyor...
        Osmaniye'de parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekibi çıkardı
        Osmaniye'de parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekibi çıkardı
        Osmaniye'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi
        Osmaniye'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi