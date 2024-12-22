Osmaniye'de bocce yardımcı antrenörlük kursu düzenlendi

Milli takım antrenörleri Kubbettin Uslu, Mehmet Akdağ ve Mustafa Kaplan tarafından katılımcılara raffa, volo ve petank eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen kursa 16 kişi katıldı.

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