Kastabala Antik Kenti'ndeki sütunlu yolda restorasyon çalışması başlatıldı

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören sütunlu yolda restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Geleceğe Miras Projesi kapsamında tarihi 2 bin 700 yıllık antik kentte, restorasyon ve kazı kurtarma çalışmaları yapılıyor.

Antik kentte bulunan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan sütunlar, uygun şekilde restore edildikten sonra eski görünümüne kavuşturuluyor.

Parke taşlı yolun toprak altında kalan bölümleri ise yapılan kazı kurtarma çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, gazetecilere, Kastabala Antik Kenti'nin dönemin en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentte bazı çalışmalar başlatıldığını belirten Torun, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ve üniversitemizle ortak yürütülen bir çalışma içerisindeyiz. Kentin girişindeki sütunlu yolda depremde hasar almış ve yıkılan sütunları kazı ekibiyle tekrar ayağa kaldırıyor, zarar görmüş yerlerle ilgili restorasyon çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Torun, antik kentteki çalışmaları 45 kişilik ekiple yürüttüklerini dile getirdi. Çalışmalar kapsamında antik kente güneş enerji santrali ile ışıklandırma sistemi kazandırdıklarını anlatan Torun, "Bu kent, tiyatro alanı, kalesi, kilise kalıntısı ve hamamıyla tam bir antik kent. Geçen yıl keşfettiğimiz tapınakla daha da eskiye tarihlenebilecek bir alandayız. Dolayısıyla kentimize yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz." diye konuştu.