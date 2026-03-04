Canlı
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen araçla geldikleri marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Giriş: 04.03.2026 - 18:05
        Osmaniye'de marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen araçla geldikleri marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Göçmenler Mahallesi'ndeki bir marketin kepenginin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

        İş yerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

        Çalıntı olduğu belirlenen aracı Gaziantep'te durduran ekipler, şüpheli D.K'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Polis, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

