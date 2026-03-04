Canlı
        Osmaniye'de Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

        Osmaniye'de Okul Sporları Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Giriş: 04.03.2026 - 10:10
        Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona 32 okul takımından 128 sporcu katıldı.

        Müsabakalar sonucunda kızlarda Atalan Şehit Selahattin Altun Ortaokulu, erkeklerde ise Şehit Mehmet Karaca Tilki Ortaokulu il birincisi oldu.

        Dereceye giren okul takımlarına kupa, sporculara ise madalya verildi.

        Birinci olan takımların Osmaniye'yi bölge müsabakalarında temsil edeceği belirtildi.

