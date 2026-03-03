Osmaniye'de huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat-2 Mart'ta gerçekleştirilen denetimlerde araçlarında 3 ruhsatsız tabanca, 11 bin 500 kaçak sigara, 300 gram esrar ve 504 uyuşturucu hap ele geçirilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi de yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

