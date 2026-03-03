Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat-2 Mart'ta gerçekleştirilen denetimlerde araçlarında 3 ruhsatsız tabanca, 11 bin 500 kaçak sigara, 300 gram esrar ve 504 uyuşturucu hap ele geçirilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi de yakaladı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de Güzel Sanatlar Lisesi'nden Ramazan'a özel program
        Osmaniye'de Güzel Sanatlar Lisesi'nden Ramazan'a özel program
        Başkan Çenet, engelli bireyler ve aileleriyle iftarda buluştu
        Başkan Çenet, engelli bireyler ve aileleriyle iftarda buluştu
        Osmaniye'de Genç Kızlar Kriket İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
        Osmaniye'de Genç Kızlar Kriket İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
        Osmaniye'de yağışlar sonrası Ceyhan nehri coştu
        Osmaniye'de yağışlar sonrası Ceyhan nehri coştu
        Antakya Medeniyetler Korosu Osmaniye'de konser verdi
        Antakya Medeniyetler Korosu Osmaniye'de konser verdi
        Osmaniyeli öğrenciler İstanbul'da kurulan iftar sofrasında bir araya geldi
        Osmaniyeli öğrenciler İstanbul'da kurulan iftar sofrasında bir araya geldi