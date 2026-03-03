Osmaniye'de Genç Kızlar Kriket İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Osmaniye'de Okul Sporları Genç Kızlar Kriket İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sentetik sahasında düzenlenen organizasyona 4 okul takımından 54 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda TOBB Fen Lisesi birinci, Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Samet Aybaba Spor Lisesi üçüncü, Merkez Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.