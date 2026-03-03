Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de Genç Kızlar Kriket İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

        Osmaniye'de Okul Sporları Genç Kızlar Kriket İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de Genç Kızlar Kriket İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

        Osmaniye'de Okul Sporları Genç Kızlar Kriket İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sentetik sahasında düzenlenen organizasyona 4 okul takımından 54 sporcu katıldı.

        Müsabakalar sonunda TOBB Fen Lisesi birinci, Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Samet Aybaba Spor Lisesi üçüncü, Merkez Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

        Dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de yağışlar sonrası Ceyhan nehri coştu
        Osmaniye'de yağışlar sonrası Ceyhan nehri coştu
        Antakya Medeniyetler Korosu Osmaniye'de konser verdi
        Antakya Medeniyetler Korosu Osmaniye'de konser verdi
        Osmaniyeli öğrenciler İstanbul'da kurulan iftar sofrasında bir araya geldi
        Osmaniyeli öğrenciler İstanbul'da kurulan iftar sofrasında bir araya geldi
        Osmaniye'de çiftlikte yangın: 8 koyun ve 120 kümes hayvanı telef oldu
        Osmaniye'de çiftlikte yangın: 8 koyun ve 120 kümes hayvanı telef oldu
        Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki hayvanlar telef oldu
        Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki hayvanlar telef oldu
        Osmaniye'de otomobil ile pikap çarpıştı 2 yaralı
        Osmaniye'de otomobil ile pikap çarpıştı 2 yaralı