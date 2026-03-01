Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki hayvanlar telef oldu
Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.
Giriş: 01.03.2026 - 10:40 Güncelleme:
Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.
Merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.
Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri