Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki hayvanlar telef oldu

Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.



Merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.



Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

