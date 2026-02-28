Canlı
Habertürk
Habertürk
        Osmaniye'de Filistin'e destek için etkinlik yapıldı

        Osmaniye'de Filistin'e destek için etkinlik yapıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek olmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Giriş: 28.02.2026 - 15:22
        Osmaniye'de Filistin'e destek için etkinlik yapıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek olmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Sivil toplum kuruluşları tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı kerim okundu, dua edildi.

        Yüz boyama etkinliği ve ödüllü yarışmalarının düzenlendiği programda, öğrenciler Kızılay ve Yeşilay tarafından hazırlanan çizimleri boyadı.

        Katılımcılar, etkinlik alanındaki "Nehirden Denize Özgür Filistin" isimli fotoğraf sergisini gezdi.

        Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik, gazetecilere, İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulmün bitmesini istediklerini söyledi.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilcisi Mustafa Güven de Filistin'deki zulmü lanetleyerek, düzenledikleri etkinliklerle yaşananlara dikkati çekmeye çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

