        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:33
        Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Gafarlı köyü yakınlarındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 3 dekarlık alan zarar gördü.

