Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Gafarlı köyü yakınlarındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 3 dekarlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.