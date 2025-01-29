6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Eşini ve komşularını kaybettiği sitenin bulunduğu alandan ayrılamıyor

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi'nin enkazından yaralı kurtulan Hülya Hınıslı, eşi ve komşularının acısını yüreğinde taşıyor.

Her gün yıkılan sitenin bulunduğu alana gidip eşi ve komşularıyla olan anılarını yad ederek teselli bulmaya çalışan Hınıslı, acısını dindiremiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Esenevler Mahallesi'nde bulunan Bilge Sitesi'nin bir blokunun yıkılması sonucu 105 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralı kurtuldu.

Sitenin 4'üncü katında eşiyle yaşayan Hülya Hınıslı da enkazdan yaralı kurtulan 6 kişi arasında yer aldı.

Hastanedeki 4 aylık tedavisi ve geçirdiği ameliyatların ardından haziranda taburcu edilen Hınıslı, hemen her gün eşini ve çok sayıda komşusunu kaybettiği yıkılan sitenin bulunduğu alana gidiyor.

Eşinin adının yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmayan 55 yaşındaki Hülya Hınıslı, AA muhabirine, depremdeki kayıplarının acısını ilk günkü gibi yüreğinde hissettiğini belirtti.

O felaket gününü unutamadığını ve unutamayacağını anlatan Hınıslı, şöyle konuştu:

"Çok kötü bir sarsıntıyla sallandık. Eşim depremden çok korktuğu için ben ona teselli vererek, kafamızı korumamız gerektiğini söyledim. Deprem durana kadar bazamızın yanına geçtik. O kendi ben kendi tarafıma geçtik. Ta ki dolabın kapağı benim kafama düşene kadar ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda üzerime yağmur yağıyordu. Nasıl olduysa ben enkazın üzerinde dışarıdaydım ve yaralıydım. Omuzumda güneş enerjisi, ayağımda kalorifer peteği vardı. Kalkmak için uğraştım ama yapamadım."

- "Eşimin cenazesine gidemedim"

Hınıslı, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını ve 15 gün içinde 3 ameliyat geçirdiğini belirtti.