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        Osmaniye'de tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:59 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:59
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        Osmaniye'de tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        G.G'nin kullandığı 80 UP 994 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunun Aydınlar köyü yakınında tarlaya yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki S.G, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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