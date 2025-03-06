Sumbas Belediye Başkanı Demiroğlu, başarılı sporcuları ödüllendirdi
Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Osmaniye'de düzenlenen atletizm müsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Osmaniye'de düzenlenen atletizm müsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Demircioğlu, makamında kabul ettiği öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
Sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirten Demircioğlu, atletizm müsabakalarında başarılı olan sporculara çeşitli hediyeler verdi.
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