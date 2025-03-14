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        Osmaniye'de halk otobüsünün altında kalan kadın yaralandı

        Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadının özel halk otobüsünün altında kalarak yaralanması, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 19:33 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:33
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        Osmaniye'de halk otobüsünün altında kalan kadın yaralandı
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        Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadının özel halk otobüsünün altında kalarak yaralanması, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Cevdet Sunay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi C, özel halk otobüsünün altında kaldı.

        Olayı gören vatandaşlar, Sevgi C'yi otobüsün altından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Kazada yaralanan Sevgi C, olay yerine sevk edilen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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