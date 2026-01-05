Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de Yonca Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin davada tutuksuz yargılanan 5 sanıktan 3'üne 15'er yıl, 1'ine 12 yıl hapis cezası verildi, 1'i ise beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 19:04 Güncelleme: 05.01.2026 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de Yonca Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin davada tutuksuz yargılanan 5 sanıktan 3'üne 15'er yıl, 1'ine 12 yıl hapis cezası verildi, 1'i ise beraat etti.

        Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan fenni mesul Ayhan G, başka dosyadan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Müteahhit Ali K, eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Hülya İ, Rahime İ. ve Sevinç Ayşe A. ile avukatlar, duruşma salonunda salonunda hazır bulundu.

        Savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerine karar verilmesini istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan Ayhan G, Sevinç Ayşe A. ve Hülya İ'yi 15'er yıl, Ali K'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Rahime İ'nin beraatine hükmeden heyet, 5 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un tutuklanan müteahhidi Ali K. ve fenni mesulü Ayhan G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde belediyenin İmar Müdürlüğünde görev yapan 3 sanık hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti. 19 Şubat'taki duruşmada, Ali K. ve Ayhan G'nin tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Otoyol köprüsünden uçan araçta ölen kayınpeder ile gelin toprağa verildi
        Otoyol köprüsünden uçan araçta ölen kayınpeder ile gelin toprağa verildi
        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de mandalina yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de mandalina yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı
        Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı
        Soğuktan korunmak isteyen kedi çöp kutusuna sığındı
        Soğuktan korunmak isteyen kedi çöp kutusuna sığındı
        İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi, izinli olarak cenazeye katıldı
        İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi, izinli olarak cenazeye katıldı