        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:58 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:58
        Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama yaptı.

        Uygulama kapsamında araçlarda yapılan aramalarda, 34,42 gram sentetik uyuşturucu, 81 uyuşturucu hap, 756 oyun kağıdı, ruhsatsız tabanca, 12 tüfek fişeği, 1900 lira ele geçirildi.

        Uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile aranan 5 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

        Ayrıca uygulamalar kapsamında 7 kişiye 62 bin 13 lira idari para cezası uygulandı.

