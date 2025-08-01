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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 27 köy evi depremzedelere teslim edildi

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapımı tamamlanan 27 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:24 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:07
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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 27 köy evi depremzedelere teslim edildi
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapımı tamamlanan 27 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

        Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Alibeyli köyünde yaptırılan 27 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

        Törende konuşan Vali Yılmaz, yapımı tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

        Bütün hak sahiplerine deprem konutlarını teslim edinceye kadar durmadan ve yorulmadan çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Yılmaz, "Sumbas ilçemizin Alibeyli köyünde 27 konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Huzur, mutluluk içinde otursunlar inşallah. Bütün hemşehrilerimiz konutlarına kavuşuncaya kadar durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Vali Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, daha sonra hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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