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        Osmaniye'de köprüden dereye düşen elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'de elektrikli bisikletin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 02:14 Güncelleme: 01.08.2025 - 02:14
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        Osmaniye'de köprüden dereye düşen elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Osmaniye'de elektrikli bisikletin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Haraz Mahallesi Karaçay Deresi üzerindeki köprüden elektrikli bisikletin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine ulaşan ekipler, sürücüsü henüz tespit edilemeyen elektrikli bisikletteki Hayrullah Üveys'in öldüğünü, Oğuzhan A'nın ise ağır yaralandığını belirledi.

        Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan Oğuzhan A, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayrullah Üveys'in cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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